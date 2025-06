La notte nel cuore | quante puntate e quando finisce su Canale 5

La notte nel cuore su Canale 5 sta conquistando il pubblico con la sua trama avvincente e personaggi indimenticabili. Inizialmente trasmessa domenica 25 maggio 2025, questa serie turca promette emozioni fino all’ultima puntata. Ma quante sono le puntate e quando si concluderà ? Scopriamolo insieme per non perderci neanche un istante di questa coinvolgente narrazione.

La nuova produzione televisiva turca “La notte nel cuore” ha attirato immediatamente l’attenzione del pubblico italiano, grazie alla sua trasmissione in prima serata su Canale 5. La serie, partita domenica 25 maggio 2025, si distingue per la sua trama avvincente e per la quantitĂ di episodi che compongono il suo arco narrativo. In questo articolo vengono analizzati i dettagli relativi al numero di puntate, alla durata complessiva e alle previsioni sulla conclusione della programmazione. numero di episodi e differenze tra versione turca e italiana. la produzione originale turca. “La notte nel cuore”, conosciuta in Turchia con il titolo Siyah Kalp, è stata trasmessa a partire dal 12 settembre 2024. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La notte nel cuore: quante puntate e quando finisce su Canale 5

