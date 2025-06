La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Stasera su Canale 5, alle 21:30, torna "La notte nel cuore" con la sua terza emozionante puntata. La serie turca che sta appassionando il pubblico nel mondo svela nuovi segreti e colpi di scena, tra drammi familiari e passioni travolgenti. Sumru si trova in grave pericolo, ma Nuh si dimostra ancora una volta un eroe determinato a proteggere chi ama. Rimanete con noi per scoprire come si evolverĂ questa intricata vicenda.

. Questa sera, domenica 8 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Sumru, intrappolata nella casa di campagna in fiamme, è gravemente intossicata dal fumo. Nonostante le difficoltĂ , Nuh riesce a salvarla, portandola fuori dalla casa. Tuttavia, Nuh stesso è colpito dal fumo e rischia la vita. Dopo l’incendio, l’attenzione si sposta su come Nuh e Melek abbiano agito come veri eroi, salvando la vita di Sumru e Nihayet. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

