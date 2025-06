La notte nel cuore la soap turca in onda stasera su Canale 5 | cosa succederà nella terza puntata

Non perdete la terza puntata di "La notte nel cuore", la soap turca che appassiona il pubblico di Canale 5 da settimane. Tra incendi devastanti, intrighi e un equivoco che potrebbe cambiare tutto, il destino della famiglia Sansalan è più incerto che mai. Riusciranno i protagonisti a superare le prove più dure e a trovare la luce in questa oscura notte? Scopriamolo insieme stasera in prima serata.

Nuovo appuntamento con la serie turca che tiene compagnia al pubblico di Canale 5 da ormai tre settimane: tra incendi devastanti e un terribile equivoco con alcuni ospiti, la sorte della famiglia Sansalan è ormai appesa a un filo. Torna stasera su Canale 5, in prima serata, la serie turca La notte nel cuore, che campeggia ormai da tre settimane saldamente nel palinsesto domenicale dell'ammiraglia Mediaset. Una terza puntata sul filo del rasoio è quella che attende il pubblico, che si apre con un incendio e con uno spettacolare salvataggio, che rischia di mettere in pericolo i segreti di famiglia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La notte nel cuore, la soap turca in onda stasera su Canale 5: cosa succederà nella terza puntata

In questa notizia si parla di: Canale Turca Notte Cuore

serie turca La forza di una donna su canale 5 - "La forza di una donna" (Kadin), la nuova serie turca che ha già affascinato milioni di spettatori globali, arriverà su Canale 5 a giugno 2025.

La notte nel cuore, spoiler prossime puntate: cosa succederà • La notte nel cuore è la nuova soap turca in onda su Canale 5: ecco cosa succederà le prossime puntate. Tutti gli spoiler diffusi in rete. Partecipa alla discussione

Ieri e oggi in TV — Ascolti di domenica 1° giugno 2025: 2 milioni (15,7%) per la serie turca La notte nel cuore; 1,7 milioni (12,4%) per la replica della fiction Màkari 3 https://ift.tt/dzDKtFY Partecipa alla discussione

“La notte nel cuore”, le anticipazioni della puntata dell’8 giugno: Sumru tra le fiamme, Cihan ama Melek - I l grande successo in Italia di La notte nel cuore, la serie tv turca ambientata in Cappadocia, appare inarrestabile. La nuova puntata in onda domenica 8 Giugno su Canale 5 alle 21.20, si apre con un ... Come scrive iodonna.it

La notte nel cuore, la soap turca in onda stasera su Canale 5: cosa succederà nella terza puntata - Torna stasera su Canale 5, in prima serata, la serie turca La notte nel cuore, che campeggia ormai da tre settimane saldamente nel palinsesto domenicale dell'ammiraglia Mediaset. Una terza puntata sul ... Segnala msn.com

Come finisce La notte nel cuore: il finale spiegato - La notte nel cuore, serie turca in onda su Canale 5 con il titolo originale Siyah Kalp, si è già conclusa in Turchia con la messa in onda del 34º e ultimo episodio. Ma come finisce davvero La notte ne ... Lo riporta ciakgeneration.it