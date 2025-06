la notte nel cuore anticipazioni quarta puntata di domenica 15 giugno 2025

Preparati a vivere un’altra serata di intense emozioni con la quarta puntata de La Notte nel Cuore, in onda domenica 15 giugno su Canale 5. Tra fughe audaci, amori contrastati e momenti di grande tensione, questa puntata promette di lasciare tutti senza fiato. Sevilay lotta per il suo futuro, mentre Hikmet affronta una prova dolorosa: il colpo dell’infarto cambierà le sorti di tutti. Ecco cosa ti aspetta!

© US Mediaset Tanti eventi attendono i telespettatori de La Notte nel Cuore. Nel corso della quarta puntata, in onda su Canale 5 domenica 15 giugno in prima serata, Sevilay cerca ad ogni costo di fuggire dal matrimonio combinato con il “cugino” Cihan. Per questo cerca di fuggire con l’aiuto di Nuh. Evento che innesca la preoccupazione di Hikmet, che viene colpita da un infarto. Ecco le anticipazioni. . Hikmet ha un infarto. 1×10: Mentre la famiglia Sansalan è immersa nei preparativi per la cerimonia dell’hennè, tensioni e segreti non risolti sono pronti a esplodere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it