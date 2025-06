La notte dei giganti 2025 corsa spettacolare a Peccioli Foto e classifica

La notte dei Giganti 2025 a Peccioli ha conquistato il cuore di tutti, con una corsa spettacolare sotto le stelle che ha animato il borgo toscano in un’atmosfera unica. Oltre mille partecipanti si sono sfidati tra emozioni, natura e divertimento, creando ricordi indelebili. Dalla spettacolare terrazza panoramica sospesa sulla vallata, il colpo d’occhio era da sogno, regalando uno scenario mozzafiato che resterà impresso nelle menti di chi ha vissuto questa serata magica.

Peccioli (Pisa), 8 giugno 2025 – Tutto esaurito per la settima edizione della Notte dei Giganti, l’attesissima “eco run” sotto le stelle, che ha trasformato il borgo di Peccioli in un palcoscenico di emozioni, natura e sport. Un evento magico, capace di unire oltre mille partecipanti in una serata indimenticabile. Le classifiche. Competitiva. Ludico-motoria. Dalla spettacolare terrazza panoramica sospesa sulla vallata, il colpo d’occhio era da togliere il fiato: in lontananza, le frontali accese dei podisti hanno disegnato un lungo, incantato serpentone di luce tra le colline, un fiume luminoso in movimento che ha acceso i sentieri bianchi della campagna toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La notte dei giganti 2025, corsa spettacolare a Peccioli. Foto e classifica

