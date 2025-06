La Norvegia? Più forte di noi Gli azzurri? Erano stanchi Il capo della Figc Gravina e la difesa di Spalletti | Animo nobile | è ferito

La sconfitta contro la Norvegia ha lasciato un’amarezza profonda, ma il presidente Gravina non si arrende. Nonostante la delusione e le critiche, il suo cuore rimane fedele alla Nazionale, con l’obiettivo di conquistare i Mondiali del 2026. Difende Spalletti, elogiandone il carattere e la passione, perché nel calcio come nella vita, la vera forza sta nel non mollare mai. E il sogno azzurro continua.

Perdere in quel modo, Gabriele Gravina non lo accetta. Per quanto il presidente della Figc ammette quanto, secondo lui. la Norvegia fosse più forte della Nazionale italiana. Una sostanziale umiliazione, che non deve cambiare i piani perché lui ai Mondiali del 2026 ci vuole andare. E difende il ct Luciano Spalletti, «la persona più bella incontrata nel calcio», vittima di attacchi «immeritati». Gravina non molla. Al Festival della Serie A a Parma, il numero uno della Federcalcio fa capire che non è ancora arrivato il momento per un suo passo indietro. Lui fresco di rinomina, a chi lo attacca risponde: «Sono convinto e lo sono quasi il 99% degli addetti ai lavori, dei delegati che mi ha dato fiducia solo qualche mese fa: quindi non capisco, non vedo diciamo possibilità di mollare in un momento così delicato». 🔗 Leggi su Open.online

