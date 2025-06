La mossa salvaLega di Cellino | il ricorso toppa del Brescia prima dell’addio

Nel cuore pulsante del calcio italiano, ogni partita racconta una storia di speranze e sfide. Tra colpi di scena e strategie azzeccate, la recente mossa salvalega di Cellino e il ricorso del Brescia si inseriscono in un quadro di continue tensioni e invenzioni improvvisate. La Storia ci insegna che, dietro ogni decisione controversa, si cela il desiderio di salvarsi e scrivere un nuovo capitolo. Ma fino a quando continueranno questi giochi di prestigio?

Tempo di lettura: 3 minuti di Gigi Caliulo La secolare storia del calcio italiano ci regala, da sempre, emozioni e sorprese. Quella un po' meno edificante di chi lo governa è un cocktail di rappezzi, arabeschi e papocchi in salsa nostrana e le ultime settimane non fanno di certo eccezione. La Salernitana si prepara ad affrontare lo spareggio salvezza. Lo farà dopo oltre un mese di attesa contro un avversario non legittimato a giocare la sfida perché retrocesso sul campo. A prendere per i capelli la Sampdoria ci ha pensato il Palazzo con una decisione arbitraria e forzata. Un provvedimento che qualsiasi tribunale amministrativo giudicherebbe d'urgenza come illegittimo e meritevole di sospensiva.