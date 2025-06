La marcia dei legionari romani che costruirono la Via degli Dei

Oggi si conclude la straordinaria marcia dei legionari romani che hanno ricostruito la storia millenaria della Via degli Dei. Dopo due giorni di rievocazioni e atmosfere antiche, lo smontaggio dell’accampamento ’Ave Cesare’ a Pian di Balestra segna un tributo vivente alla nostra eredità storica. Un viaggio nel passato che valorizza il patrimonio culturale e naturale di questa affascinante terra. La memoria di Cesare Agostini e Franco Santi rimarrà per sempre impressa in questo straordinario evento.

Si conclude oggi con lo smontaggio dell'accampamento romano 'Ave Cesare', la rievocazione storica sulla Via degli Dei che in questo fine settimana sta animando la località Pian di Balestra. Una due giorni finalizzata a valorizzare il territorio e il suo importante e famoso patrimonio storico, rappresentato dalla vecchia strada romana Flaminia Militare, scoperta 46 anni fa da Cesare Agostini e Franco Santi, ai quali la rassegna rende il dovuto omaggio. Nella giornata di ieri la manifestazione ha celebrato i suoi momenti più spettacolari con banchetti per le didattiche e le dimostrazioni di esercitazioni, manovre militari e simulazioni di combattimento e delle armi da lancio, addestramento militare e vita da campo, tutto corredato da spiegazioni per il pubblico presente.

