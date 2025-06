La ’Manifestazione bersaglieresca’ fa tappa in paese

La manifestazione bersaglieresca fa tappa a Copparo, portando nel nostro paese un evento straordinario che celebra uno dei corpi più prestigiosi dell’Esercito Italiano. In occasione del 189° anniversario della fondazione, questa giornata sarà un’occasione unica per vivere tradizione, entusiasmo e spettacolo. Organizzata dalla Sezione Bersaglieri ‘A. Zamboni’ con il patrocinio comunale, la manifestazione promette un programma ricco di emozioni. La manifestazione...

Copparo è pronta ad ospitare la “ Manifestazione Bersaglieresca ”, straordinario appuntamento dedicato a uno dei corpi più prestigiosi e amati dell’ Esercito Italiano in occasione del 189° anniversario della loro fondazione. L’evento, organizzato dalla Sezione Bersaglieri Medaglia d’oro al Valor militare ‘A. Zamboni’ con il patrocinio del Comune di Copparo, si terrà nella giornata di domenica 15 giugno con un ricco programma. La manifestazione si aprirà alle 9.30 con l’arrivo della Fanfara Bersaglieri Scattini di Bergamo alla stazione dei pullman di Copparo. A seguire, i radunisti bersaglieri sfileranno per le vie del paese con il tradizionale passo veloce, dando vita a una parata che raggiungerà la fontana monumentale in piazza della Libertà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it