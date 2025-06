La magia de La Traviata sotto le stelle

Preparatevi a vivere un'emozione indimenticabile sotto il cielo stellato: questa sera, Piazza Vittorio Emanuele II ospiterà “La Traviata” in una magica performace all'aperto. Grazie al ciclo “Opera in piazza”, l’amministrazione comunale e la biblioteca “Collodi” vi invitano a immergervi nel grande melodramma di Verdi, interpretato da artisti di talento. Non perdete questa occasione unica: le note e le luci vi conquisteranno fino alla fine.

La magia de "La Traviata" sotto le stelle. Per il ciclo " Opera in piazza " l'amministrazione comunale, in collaborazione con la biblioteca "Collodi", alle 21 di stasera porterà in piazza Vittorio Emanuele II il melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave e musica di Giuseppe Verdi. Scilla Cristiano vestirà i panni di Violetta, mentre Alberto Profeta quelli di Alfredo. Con "Antonio Vivaldi", l'orchestra "Ermenegildo Lunghi", scene e costumi "Grandi Spettacoli", direttore d'orchestra Gian Marco Moncalieri si racconta la storia di Violetta, giovane cortigiana parigina, che per amore di Alfredo abbandona Parigi e si trasferisce in campagna.

