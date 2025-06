La maestra sul quaderno dell’alunno | “Stufa di correggere tuoi errori” Famiglia protesta | “Metodi sbagliati”

In un episodio che ha fatto discutere l'intera comunità scolastica, una maestra di Treviso si è sfogata sul quaderno di un alunno, lamentandosi dei ripetuti errori nelle verifiche. La sua frase ha sollevato le proteste dei genitori, che hanno definito il comportamento come “senza finalità educativa e fonte di ansia”. Un caso che mette in luce i limiti e le sfide della comunicazione tra docenti e famiglie, spingendo a riflettere sui metodi pedagogici più efficaci.

"Sinceramente sono stufa di correggere innumerevoli correzioni di verifica scritte con i piedi. Se la tua idea è di continuare così, per me puoi stare a casa". Lo ha scritto una maestra di una scuola della provincia di Treviso sul quaderno di un alunno di quinta elementare. I genitori del bambino: "Comportamento senza finalità educativa e fonte di ansia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

