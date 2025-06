La Lunga Notte delle Chiese A spasso tra le Contrade per salutare il Palio di Legnano

La Lunga Notte delle Chiese a Legnano è un affascinante viaggio tra fede, storia e tradizione, che celebra il legame profondo tra le Contrade, il Palio e il territorio. Un’occasione unica per scoprire le chiese decorate come durante le cerimonie d’investitura, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Venerdì sera, dalle 21 alle 24, queste meravigliose dimore di culto hanno aperto le loro porte, chiudendo in bellezza la manifestazione del Palio 2025 e rafforzando il senso di comunità e identità locale.

Venerdì sera è andata in scena l'edizione 2025 della Lunga Notte delle Chiese che, dalle 21 alle 24, ha aperto le porte delle chiese di contrada alle visite guidate - a cura dei contradaioli – per i legnanesi e non che vogliono comprendere quali siano i punti di riferimento del Palio cittadino.

