La lunga notte degli eccessi | Lignano sopravvissuta ad un' altra Pentecoste

lieve afflusso di clienti e di energia contagiosa. La lunga notte degli eccessi a Lignano si conferma un evento imperdibile, capace di unire divertimento sfrenato e tradizione, lasciando nel cuore di tutti ricordi indimenticabili. Un appuntamento che, anche quest’anno, ha dimostrato come la festa possa essere un momento di aggregazione e spensieratezza, pur mantenendo sempre i suoi limiti.

E' arrivata, puntuale come ogni anno. Croce e delizia di Lignano, la Pentecoste austriaca ha fatto il suo "dovere". Migliaia i giovani d'Oltralpe che hanno raggiunto la località balneare friulana per una notte di musica, balli ed eccessi. Giornata di gioia per gli esercenti che godono di un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - La lunga notte degli eccessi: Lignano "sopravvissuta" ad un'altra Pentecoste

In questa notizia si parla di: Notte Eccessi Lignano Pentecoste

Pentecoste a Lignano, notte di eccessi. Risveglio tra una distesa di rifiuti | FOTO - LIGNANO SABBIADORO (UDINE) – I festeggiamenti per il weekend di Pentecoste hanno lasciato il segno lungo le strade e le spiagge di Lignano Sabbiadoro. Numerosi i casi di bivacchi improvvisati, schiama ... Riporta nordest24.it

Pentecoste a Lignano: notte di eccessi tra intossicazioni e risse, soccorsi 12 giovani - si sono verificate la notte scorsa in diversi luoghi di Lignano Sabbiadoro, località balneare già da ieri molto affollata di turisti, molti austriaci, in occasione della Pentecoste. Gli ... Come scrive ilgazzettino.it

A Lignano notte "tranquilla": due denunce e tre codici gialli - Massiccia presenza delle forze dell'ordine, con operatori di madrelingua tedesca per agevolare il dialogo con i tanti giovani turisti austriaci ... Segnala rainews.it