La lite in famiglia degenera nel sangue | zio di 72 anni accoltella il nipote a Pertica Bassa

Una tranquilla domenica estiva si è trasformata in tragedia a Pertica Bassa, dove un litigio familiare tra zio e nipote è degenerato in violenza estrema, lasciando tutti senza parole. La lite, scoppiata in via Levrange, ha avuto un epilogo drammatico con un colpo di arma da taglio inferto al giovane. Un episodio che scuote profondamente la comunità e rinnova l’allarme sulla gestione dei conflitti familiari.

Pertica Bassa (Brescia) – La prima domenica di caldo estivo si è trasformata in tragedia nella frazione di Levrange di Pertica Bassa, in Valle Sabbia. Nel pomeriggio di oggi, in via Levrange, una lite familiare degenerata ha visto fronteggiarsi zio e nipote in un drammatico corpo a corpo conclusosi con una coltellata che lo zio ha inferto al nipote. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Salò, il 38enne avrebbe aggredito fisicamente lo zio 72enne nel primo pomeriggio, dopo una discussione iniziata già in mattinata. La reazione dell'anziano sarebbe stata immediata e violenta: un colpo di coltello che ha ferito gravemente il nipote. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La lite in famiglia degenera nel sangue: zio di 72 anni accoltella il nipote a Pertica Bassa

