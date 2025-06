La lite in casa finisce nel sangue Soubai ucciso da raffiche di pugni Arrestato il coinquilino di 41 anni

Una tranquilla notte in una via residenziale si trasforma in tragedia: un violento alterco tra coinquilini finisce nel sangue, con il tragico decesso di Abdellatif Soubai. La furia incontrollata e i pugni sferrati all'improvviso hanno portato a un epilogo drammatico, lasciando la comunità sgomenta. È un dramma che scuote le coscienze e solleva interrogativi sulla gestione della violenza domestica, un fenomeno da non sottovalutare.

Le urla, la lite, i pugni in faccia. "Non si muove più. È a terra pieno di sangue", la chiamata del coinquilino al 118. È notte fonda quando ambulanza e carabinieri arrivano in via Don Vercesi, al civico 5. Via residenziale di poche palazzine, traversa di via Vittorio Veneto, a due passi dall’hangar dell’ex Iso Rivolta. C’è poco da fare per Abdellatif Soubai, marocchino 44enne: i sanitari non possono che constatare il decesso insieme ai militari del nucleo Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni. La segnalazione, arrivata alla centrale, parlava di una rissa scoppiata nell’appartamento che il nordafricano condivideva in un seminterrato con altri tre connazionali: uno di loro, Badr Harnafi, 41 anni, è stato arrestato ieri con l’accusa di omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La lite in casa finisce nel sangue. Soubai ucciso da raffiche di pugni. Arrestato il coinquilino di 41 anni

