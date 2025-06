La lezione postuma dell'eterna maestra: Calista Tomasi, un angelo che ha lasciato il suo insegnamento in “Ultima traversata”. La sua vita, intrisa di dedizione e amore, ci invita a riflettere su come ogni addio sia solo un nuovo inizio. Leggere il suo libro significa scoprirne la forza, il coraggio e la bellezza di un volo che supera i confini terreni, ispirandoci a vivere con più cuore e passione.

Un angelo è sempre un angelo e, quando arriva il momento di salutare la vita terrena in realtà non muore, ma semplicemente mette le ali e sale in cielo. La maesta Calista Tomasi è uno degli angeli custodi di Gaggio Montano e leggendo il suo libro postumo, intitolato "Ultima traversata" si capisce come quotidianamente abbia fatto crescere sulla sua schiena le piume che le hanno consentito di spiccare quel volo senza ritorno e di occuparsi del suo paese anche da lassù. Scomparsa il 18 gennaio 2020, ai suoi nipoti Luisa, Renzo e Ilario Marcacci aveva lasciato il compito di pubblicare questa sua raccolta anastatica di scritti, aneddoti, copioni teatrali e riconoscimenti ricevuti in una vita spesa per trasmettere agli altri i valori dell’onestà e della convivenza, passati almeno cinque anni dalla sua dipartita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it