La lettura è un pilastro fondamentale per rafforzare la democrazia, ma, come sottolinea Monti, sono necessari incentivi efficaci per promuoverla. Il rapporto Istat 2025, analizzando dati di due anni, rivela che meno di un terzo degli italiani si immerge in attività culturali fuori casa, con i giovani tra 15 e 24 anni in prima linea. Per invertire questa tendenza, bisogna agire subito: la cultura non può essere un optional, ma una priorità nazionale.

Il rapporto statistico annuale 2025 pubblicato dall’Istat, e riferito ai dati 2023 e 2024, analizza moltissimi aspetti della nostra vita sociale, politica, economica e culturale. Dai dati pubblicati, ad esempio, si scopre che poco più di un terzo della popolazione italiana partecipa ad attività culturali fuori casa e che la generazione che maggiormente si dedica a questa tipologia di attività è quella che va dai 15 ai 24 anni. Così come si scopre, invece, che a connettersi regolarmente alla Rete, è notevolmente aumentato negli ultimi anni: dal 54% del 2003 all’80,6% del 2024. In particolare, a connettersi alla rete con regolarità è la quasi totalità degli italiani tra i 10 e i 54 anni. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La lettura aiuta la democrazia, ma servono incentivi efficaci. Scrive Monti

