Gentile Ministro Valditara, con rispetto e passione rivolgiamo questa lettera per chiedere di non trasferire il professor Michele Fiore, figura fondamentale per i nostri figli. Il suo entusiasmo e competenza hanno creato un legame speciale con gli studenti delle seconde medie di Boffalora Sopra Ticino. Per sostenere questa richiesta, abbiamo raccolto firme di genitori e cittadini. Il 29...

Una lettera al ministro Valditara con tanto di raccolta firme per trattenere il professor Michele Fiore. I genitori dei ragazzi delle classi seconde delle medie di Boffalora Sopra Ticino, che fanno capo a Comprensivo De Amicis di Marcallo con Casone, in provincia di Milano, hanno deciso di muoversi per blindare lo stimato docente. Troppo forte il legame tra il professore e i suoi giovani studenti per lasciarlo andare senza combattere. "Il 29 maggio noi genitori, durante l’ultima assemblea di classe, abbiamo appreso dal professore la notizia che dal prossimo anno scolastico i nostri ragazzi perderanno la loro guida, il loro magister perché, risultando vincitore del Concorso Ordinario Pnrr, è stato nominato di ruolo e assegnato alla provincia di Varese nonostante occupasse una cattedra accantonata sulla provincia di Milano proprio per il medesimo concorso", si legge nella lettera stilata dai genitori delle scuole assegnate al professor Michele Fiore e inviata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e alla segreteria del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La lettera al ministro: "Prof competente e pieno d’entusiasmo. Non lo trasferite"

