La guerra allo spaccio | Tecnologia preziosa Sarebbe fondamentale poter utilizzare i droni

La lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti rappresenta una sfida complessa che richiede risposte sempre più innovative ed efficaci. Durante il recente convegno presso Villa Recalcati, si è sottolineata l’importanza di integrare tecnologie avanzate, come i droni, per rafforzare le operazioni di prevenzione e repressione. Con il coinvolgimento di magistratura e forze dell’ordine, si apre un nuovo capitolo nella battaglia contro il traffico illecito, dimostrando che l’innovazione può fare la differenza.

Confronto l’altro giorno a Villa Recalcati al convegno “Il coordinamento nella prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti nella provincia di Varese“, occasione per fare il punto della situazione riguardo la lotta allo spaccio, che ha bisogno di essere rafforzata con più uomini e mezzi tecnologici. Presenti i vertici della magistratura e delle forze di polizia della provincia. Tra i relatori, il procuratore capo di Varese Antonio Gustapane, il procuratore capo di Busto Arsizio Carlo Nocerino e il prefetto Salvatore Pasquariello. "A Varese ho scoperto una modalità di spaccio diversa rispetto ad altre parti d’Italia – ha spiegato Gustapane – Qui l’attività di vendita degli stupefacenti avviene principalmente nei boschi ed è aggravata dall’uso delle armi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La guerra allo spaccio: "Tecnologia preziosa. Sarebbe fondamentale poter utilizzare i droni"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Spaccio Guerra Tecnologia Preziosa

Scalo merci, Chiastra: "Degrado e spaccio: le bugie di Guerra sono davanti agli occhi di tutti" - Nel cuore dell'ex scalo merci, il degrado e lo spaccio hanno preso piede, mentre le promesse di una nuova sede della polizia locale si rivelano illusioni.

La guerra allo spaccio: "Tecnologia preziosa. Sarebbe fondamentale poter utilizzare i droni" - Confronto l’altro giorno a Villa Recalcati al convegno “Il coordinamento nella prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti nella provincia di Varese“, occasione per fare il punto d ... Segnala ilgiorno.it

Guerra per lo spaccio tra Como e Varese: 7 arresti - Un delitto, questo, che sarebbe maturato nell'ambito della 'guerra ... prezioso, che gli spacciatori sorvegliano 24 ore su 24 con sentinelle armate, dove esistono accampamenti per lo spaccio ... Come scrive tg24.sky.it

Guerra tra bande, pusher condannato per spaccio. Smascherato da un rivale aveva 180 grammi di coca - PESARO Guerra tra bande per la spartizione del territorio di spaccio, delazioni e ritorsioni. Ieri mattina il patteggiamento per un 35enne albanese domiciliato a Vallefoglia. L’arresto avvenne una ... Come scrive corriereadriatico.it

Iperinflazione: il caso della Repubblica di Weimar #shorts