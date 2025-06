La grande Festa del Sacrificio Musulmani fra Cai e oratorio

Nell’alba tranquilla di Monza, le voci si sono levate in un’armonia di fede e devozione, segnando la celebrazione della Festa del Sacrificio, uno dei momenti più significativi per i musulmani. Tra il grande campo del Cai e l’oratorio Frassati, centinaia di fedeli si sono riuniti per condividere un rito che unisce tradizione e spiritualità. Un’occasione di incontro e rispetto reciprocamente apprezzata, che rafforza il senso di comunità e identità.

Un'alba silenziosa, poi le prime voci si sono alzate all'unisono in preghiera. A Monza, l'altro ieri, le comunità islamiche hanno celebrato una delle ricorrenze più sentite dell'anno, la Festa del Sacrificio. Due sono state le celebrazioni cittadine: una al grande campo del Cai di via Rosmini, organizzata dal Centro islamico di via Ghilini, e una seconda all'oratorio Frassati di Cederna, curata dalla comunità bengalese. Centinaia i fedeli. "Abbiamo organizzato due turni di preghiera - racconta Tahany Shahin, vicepresidente del Centro islamico di Monza -. Uno alle 7, per chi poi doveva andare aL lavoro, e uno alle 8.

