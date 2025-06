La Giunta pronta a governare Desio Moscatelli svela gli assessori | Squadra competente e di qualità

La città di Desio si prepara a un nuovo capitolo di crescita e sviluppo con la squadra annunciata dal sindaco Carlo Moscatelli. La giunta, composta da professionisti di alto livello, promette di affrontare le sfide con velocità e concretezza. Con un mix di volti conosciuti e alcune novità, il team si presenta coeso e determinato a realizzare il programma elettorale. La fase più entusiasmante è appena iniziata: è tempo di mettere in atto le idee che trasformeranno Desio.

"Ho individuato un team coeso per portare avanti il nostro programma. Daremo priorità al lavoro che ci attende con velocità e concretezza". Con queste parole il sindaco Carlo Moscatelli, nella mattinata di ieri, ha annunciato la composizione della Giunta. Nomi in gran parte prevedibili, anche se non manca qualche novità. Tutto già scontato per quanto riguarda il ruolo di braccio destro. Vicesindaca, come annunciato già in campagna elettorale, sarà Jennifer Moro. A lei la delega per seguire tutte le materie di Bilancio, Società partecipate, Pari opportunità. In quota Pd anche Jenny Arienti: tornerà a occuparsi di Commercio, Eventi, Multiculturalità, Politiche scolastiche e Infanzia.