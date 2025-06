La Gazzetta dà a Inzaghi la colpa della finale persa in quel modo fece circolare il suo addio

La Gazzetta dello Sport punta il dito contro Inzaghi, attribuendogli una parte della colpa nella finale di Champions persa malamente contro il Psg. L’articolo suggerisce che l’Inter fosse già svuotata, anche a causa delle voci sull’addio imminente dell’allenatore, alimentate forse da alcune indiscrezioni di mercato. Ma fino a che punto queste supposizioni influenzano la performance sul campo? La realtà potrebbe essere più complessa di quanto si voglia credere.

La colpa è di Inzaghi. Anche per la finale di Champions perduta malamente contro il Psg. Lo lascia ben intendere la Gazzetta dello Sport, anzi lo scrive proprio, in un articolo in cui evidenzia come l’Inter sarebbe arrivata svuotata alla finale anche perché era già in giro la voce di Inzaghi all’Al-Hilal. Non sappiamo se sia effettivamente così, di certo loro lo sostengono e lo argomentano. L’Inter non s’è aiutata mettendo in giro la voce di Inzaghi in Arabia (Gazzetta). Di seguito quanto scritto da Gazzetta al riguardo: “ Guardando indietro, però, si capisce che non tutto è andato per il verso giusto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Gazzetta dà a Inzaghi la colpa della finale persa in quel modo, fece circolare il suo addio

