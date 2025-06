La frontiera dell’agricoltura sfide da vincere

La frontiera dell’agricoltura si apre a sfide sempre più complesse e affascinanti, richiedendo innovazione, sostenibilità e impegno condiviso. Firenze sarà il palcoscenico di un evento imperdibile, dedicato a chi lavora per garantire cibo di qualità e sicurezza. È l’occasione per dialogare, scoprire nuove strategie e plasmare il futuro del settore agricolo. Unisciti a noi in questa importante riflessione: il domani si costruisce oggi, insieme.

Firenze, 8 giugno 2025 – Ci può essere qualità della vita senza buon cibo? Alzi la mano chi riesce a dire sì. Una domanda retorica, ovviamente, ma che con il passare dei decenni ha meritato una sempre maggiore attenzione e che sempre di più lo farà. Un'occasione speciale per parlarne e confrontarsi con tutti coloro che contribuiscono a far arrivare sulle nostre tavole materie prime sicure e di qualità è offerta martedì e mercoledì prossimi da Agrofutura Festival, evento nato da un progetto di Qn La Nazione e il Resto del Carlino, in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna. Una due giorni ricca di spunti che attraverserà le nuove frontiere dell'agricoltura parlando delle politiche di sostegno europee e regionali al settore, dei passi avanti grazie all' innovazione tecnologica anche sul fronte della sostenibilità in un dialogo con le istituzioni ma anche con operatori e imprese.

