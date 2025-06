La foto dall’alto | 4 000 in spiaggia a pregare per la pace con Red Ronnie e Claudio Cecchetto

In un'estate segnata da tensioni e incertezze, la spiaggia di Rimini si è trasformata in un potente simbolo di speranza e unità. Con oltre 4.000 partecipanti presenti e più di 500.000 collegamenti online, l’evento organizzato da Red Ronnie e Marina Tonini ha dimostrato quanto possa essere forte il desiderio di pace. Un momento di riflessione condiviso che ci invita a credere nel potere della solidarietà.

Rimini, 8 giugno 2025 – Migliaia in spiaggia a pregare per la pace. E ce n’è davvero bisogno in questo momento. L’iniziativa, organizzata da Red Ronnie e Marina Tonini, ha radunato sabato sera oltre 4mila persone ai bagni Ricci a Miramare, e più di 500mila hanno partecipato virtualmente seguendo la diretta streaming. Durante la serata non sono mancati momenti di riflessione con vari ospiti, da Bernard Rouch a Linda Corrias, da Giorgio Dibitonto a Giovanni Frajese, per citarne alcuni, alternati ad altri di musica dal vivo e intrattenimento. Una maratona iniziata alle 19 e andata oltre mezzanotte, presente anche Claudio Cecchetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La foto dall’alto: 4.000 in spiaggia a pregare per la pace con Red Ronnie e Claudio Cecchetto

