La finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz | l' azzurro favoloso è avanti di due set 6-4 7-6

La finale di Roland Garros tra Sinner e Alcaraz è già infuocata: l'azzurro favoloso guida con due set di vantaggio, 6-4, 7-6. Dopo aver conquistato il primo parziale, Sinner ha messo in mostra tutta la sua determinazione, sfruttando ogni occasione. La partita si fa sempre più emozionante tra i primi del mondo: chi alzerà il trofeo? Resta sintonizzato, perché la sfida promette ancora grandi colpi e sorprese.

E' cominciata la finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz, i primi due del ranking Atp. Primo set per l'azzurro, che si è imposto per 6-4. Una palla deviata dalla parte alta della rete ha consegnato il primo parziale della finale a Jannik. L'azzurro, sul 5-4, ha accelerato nel momento chiave della prima parte di gara. Eppure, il primo break lo aveva strappato Carlos Alcaraz (3-2) a cui Sinner.

