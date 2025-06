la filarmonica celebra i 180 anni

La Filarmonica di Castiglione d’Adda festeggia un traguardo storico: 180 anni di musica, passione e tradizione. Un evento imperdibile che unisce comunità e talento, celebrando questa straordinaria ricorrenza con una sfilata coinvolgente e un concerto speciale della Fanfara dei Carabinieri. Non mancate all’appuntamento di domenica 8 giugno, perché questa festa è anche la vostra! La musica unirà i cuori e scriverà un nuovo capitolo della loro lunga storia.

La filarmonica castiglionese celebra i 180 anni. L’appuntamento è fissato per domenica 8 Giugno a Castiglione d’Adda quando, dalle 20.45, la Filarmonica e la Fanfara inizieranno la sfilata per le vie cittadine principali che le porterà nel cortile dell’oratorio San Luigi, per poi proseguire, alle 21.15, all’interno della Sala Polivalente “San Giovanni Paolo II°“, con il concerto della Fanfara dei carabinieri e con le premiazioni dei musicisti della Filarmonica. "Siamo riusciti a regalarci per la nostra festa un bellissimo e straordinario momento musicale di altissimo livello, che vogliamo piacevolmente condividere con l’intera comunità castiglionese, con le autorità civili, militari e religiose e con tutti gli amici della Filarmonica che vorranno essere presenti", afferma il neo presidente Matteo Marconi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it