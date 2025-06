La figuraccia in Norvegia Spalletti e il Mondiale Gravina sulla crisi della Nazionale

In un panorama calcistico in fermento, la recente figuraccia della Nazionale in Norvegia ha riacceso il dibattito sulla crisi azzurra. Gravina, presidente della FIGC, difende Spalletti e punta a trovare la miglior soluzione per rilanciare l’Italia, anche alzando l’asticella delle aspettative. La strada verso il Mondiale è ancora lunga, ma le parole di Gravina aprono uno spiraglio di speranza: il futuro della nostra Nazionale passa anche da scelte coraggiose e decisive.

Il presidente della Figc ha parlato anche di un possibile cambio sulla panchina azzurra: "Su Spalletti attacchi immeritati. Serve la miglior soluzione per rilanciarci".

