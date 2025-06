La FIGC ha sollevato Luciano Spalletti dall’incarico di CT della Nazionale

La recente decisione della FIGC di sollevare Luciano Spalletti dall’incarico di commissario tecnico ha scosso il mondo del calcio italiano. Nell’ultima conferenza, Spalletti ha espresso delusione e responsabilità, rivelando il suo desiderio di continuare a guidare la Nazionale. Questa scelta apre un nuovo capitolo per il calcio tricolore, lasciando spazio a dubbi e riflessioni sul futuro della squadra e sulla direzione da intraprendere.

Nell'ultima conferenza stampa da commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti ha detto: "Mi assumo tutte le responsabilità e sono deluso di me stesso, ma sarei rimasto sulla panchina della Nazionale". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - La FIGC ha sollevato Luciano Spalletti dall’incarico di CT della Nazionale

In questa notizia si parla di: Luciano Spalletti Nazionale Figc

Francesco Totti, amore (e odio) con Ilary Blasi, Noemi Bocchi, la vita per la Roma e il rapporto con Luciano Spalletti: chi è Er Pupone - Francesco Totti, simbolo indiscusso della Roma, si racconta tra amore e odio per Ilary Blasi, la relazione con Noemi Bocchi e il legame con Luciano Spalletti.

#Nazionale: Nella giornata di martedì ci sarà un confronto tra il Presidente della Figc Gabriele #Gravina e Luciano #Spalletti. A forte rischio la posizione del Commissario Tecnico dell’Italia (@FabrizioRomano e @MatteMoretto) Partecipa alla discussione

Acerbi a sorpresa: rifiuta la convocazione in Nazionale Ad annunciarlo, lo stesso Commissario Tecnico Luciano Spalletti in conferenza stampa ? "Non è un problema fisico, ne prendiamo altro" #Acerbi #LucianoSpalletti #Italia #FIGC Partecipa alla discussione

Terremoto Nazionale, esonerato Spalletti - Il ct sarà in pancina contro la Moldavia poi opterà per “la risoluzione contrattuale_ “Non avevo alcuna intenzione di mollare” ... Riporta ilsecoloxix.it

Gravina (Figc) dopo la sconfitta della Nazionale contro la Norvegia: “Non lascio. Spalletti? Non posso dire se resta” - Roma – La barca in tempesta non la lascia, chiede una reazione immediata perché "non accetto che si perda così", poi usa parole d'amore per Luciano Spalletti, ma sul futuro del ct non esclude nulla: " ... Si legge su ilsecoloxix.it

Luciano Spalletti è stato esonerato da c.t della Nazionale: «Mi dispiace, io non avrei mollato» - L'annuncio del commissario tecnico in conferenza stampa L'articolo Luciano Spalletti è stato esonerato da c.t della Nazionale: «Mi dispiace, io non avrei mollato» proviene da Open. Da msn.com