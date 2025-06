La ‘Festa dello sport’ Giochi tornei ed esibizioni

Una giornata all'insegna dello sport, dell'energia e della condivisione al Parco dell’Infinito. Oltre 40 associazioni e 20 discipline diverse hanno animato la terza ‘Festa dello sport’, offrendo a giovani e meno giovani opportunità uniche di sperimentare, imparare e divertirsi. Tra tornei, giochi e esibizioni, si è celebrata anche la connessione tra uomo e animale grazie al progetto ‘In-habit’. Per l’occasione è stata presentata…

Dal rugby al tiro a segno, dal futsal alla scherma. Più di 40 associazioni con 20 discipline diverse si sono ritrovate ieri nel Parco dell'Infinito in via della Scogliera per la terza 'Festa dello sport'. Ragazzi e ragazze hanno potuto per l'intera giornata sperimentare le varie attività, tra giochi, tornei e esibizioni, con uno spazio dedicato anche al progetto 'In-habit' e al rapporto tra uomo e animale. Per l'occasione è stata presentata anche la nuova app che darà la possibilità, attraverso tre 'missioni' di ottenere sconti e agevolazioni per gli amici a quattro zampe. "È stata una bella giornata per scoprire la rete delle associazioni sportive che operano sul nostro territorio con la possibilità di avvicinarsi a nuove discipline – ha commentato l'assessore Fabio Barsanti – Un'occasione di socialità e di promozione di un patrimonio identitario e culturale che è portatore di valori e di stili di vita sani e importanti per i giovani ma anche per gli adulti".

