La favola di Thomas Melini | dopo l’intervento al cuore il ballerino vince i mondiali in Grecia

La storia di Thomas Melini è un incredibile esempio di coraggio, passione e determinazione. Dopo un delicato intervento al cuore, il giovane ballerino di Montecopiolo ha dimostrato che nulla può fermare il vero talento. In Grecia, insieme ad Elisa Costantini, ha conquistato il primo posto ai Csit World Sport Games, portando a casa una vittoria che resterà nella storia. La manifestazione si chiude...

Rimini, 8 giugno 2025 – Thomas Melini ha un cuore grande, anche se lo fa soffrire da quando era un bambino. Ma la passione per il ballo è più forte di tutto, e ha permesso al 21enne (originario di Montecopiolo) e ad Elisa Costantini, allievi della scuola di ballo Le sirene danzanti di Rimini, di conquistare il primo posto ai Csit world sport games, i Giochi mondiali amatoriali in corso a Lourtaki, in Grecia. La manifestazione si chiude domenica 8 giugno, ma è stato sabato 7 il giorno in cui Thomas ed Elisa sono saliti sul gradino più alto del podio. La coppia si è esibita al Casino di Lourtaki e ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria balli folk per ballerini tra i 19 e i 34 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La favola di Thomas Melini: dopo l’intervento al cuore il ballerino vince i mondiali in Grecia

