La favola di Thomas Melini | dopo l’intervento al cuore il ballerino vince i mondiali in Grecia

La storia di Thomas Melini è un vero inno alla determinazione e al coraggio. Dopo un intervento al cuore, molti avrebbero potuto arrendersi, ma lui ha trasformato la sfida in vittoria, conquistando i Mondiali di ballo in Grecia con Elisa Costantini. Una favola che dimostra come la passione possa superare ogni ostacolo e ispirare tutti noi a credere nei propri sogni. La manifestazione si chiude...

Rimini, 8 giugno 2025 – Thomas Melini ha un cuore grande, anche se lo fa soffrire da quando era un bambino. Ma la passione per il ballo è più forte di tutto, e ha permesso al 21enne (originario di Montecopiolo) e ad Elisa Costantini, allievi della scuola di ballo Le sirene danzanti di Rimini, di conquistare il primo posto ai Csit world sport games, i Giochi mondiali amatoriali in corso a Lourtaki, in Grecia. La manifestazione si chiude domenica 8 giugno, ma è stato sabato 7 il giorno in cui Thomas ed Elisa sono saliti sul gradino più alto del podio. La coppia si è esibita al Casino di Lourtaki e ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria balli folk per ballerini tra i 19 e i 34 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La favola di Thomas Melini: dopo l’intervento al cuore il ballerino vince i mondiali in Grecia

