La fame da stadio e i tour flop | la crisi delle popstar italiane

La scena musicale italiana attraversa un momento di crisi, tra concerti deludenti, tour flop e la crescente insoddisfazione del pubblico. Come un eco lontano delle parole di Zucchero, molti artisti sembrano aver perso il passo, lasciando spazio a una sensazione di delusione diffusa. È il segnale che il panorama pop italiano necessita di un nuovo slancio e di autentiche rivelazioni. Ma cosa sta realmente succedendo nel cuore della musica italiana?

«Non ti sopporto più, davvero, il paese è in festa, e io sono giù», cantava Zucchero ormai quasi 40 anni fa in uno dei brani che lo avrebbero proiettato nell’olimpo delle star italiane più amate, in casa e all’estero. Oggi, stando a quel che si vede sulla scena musicale, sembra che molti artisti siano pronti a fare proprie quelle parole. No, non sono previste cascate di cover del brano contenuto in Blue’s. Molti però si ritrovano a piangere proprio nel momento in cui la discografia tutta festeggia quella che ha autoproclamato una nuova età dell’oro. Zucchero Fornaciari (Ansa). Lo streaming non paga e molti artisti sono spinti ad ‘arrotondare’ i guadagni con i live. 🔗 Leggi su Lettera43.it