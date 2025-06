La due giorni di referendum aperti regolarmente i seggi | via al voto

Aprono ufficialmente i seggi per il referendum, segnando l'inizio di due giorni decisivi per il futuro del nostro Paese. Dopo la regolare insediatura dei presidenti delle 253 sezioni a Messina, si dà il via alle operazioni di voto, che proseguiranno fino alle 23 di oggi e riprenderanno domani dalle 7 alle 15. I cittadini sono chiamati a esprimersi sui quesiti cruciali in discussione, determinando così il percorso della nostra democrazia.

Dopo la regolare costituzione dei seggi i presidenti delle 253 sezioni hanno confermato stamani al Comune di Messina l'insediamento e l'apertura della fase della votazione referendaria, che proseguirà sino alle 23 di oggi per poi riprendere domani dalle 7 alle 15.

