La droga smerciata con una videochiamata tra Brancaccio e Ballarò | tornano liberi in 4

La criminalità organizzata torna sotto i riflettori a Palermo: quattro presunti trafficanti, arrestati in un blitz che smaschera un sofisticato sistema di vendita via videochiamata tra i quartieri di Brancaccio e Ballarò. La droga, proveniente da Napoli, veniva distribuita tra diverse zone della Sicilia, alimentando un mercato illecito in espansione. Dopo l'arresto di 22 persone a maggio, ora si aprono nuovi scenari giudiziari, lasciando intravedere un'inedita fase di tensione e incertezza.

La droga, soprattutto hashish e cocaina, sarebbe arrivata da Napoli e due bande, operative tra Brancaccio, Ballarò e Villaggio Santa Rosalia, l'avrebbero smistata a Palermo, ma anche in altre zone della Sicilia. Per questo il 22 maggio scorso la squadra mobile aveva arrestato 22 persone. Adesso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La droga smerciata con una videochiamata tra Brancaccio e Ballarò: tornano liberi in 4

