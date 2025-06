La donna trovata in un sacco a pochi metri il cadavere di una bimba | erano madre e figlia

Una scena sconvolgente ha scosso Villa Pamphili: il ritrovamento di una bimba di circa sei mesi e di una donna, trovate entrambe in un sacco abbandonato tra i cespugli. Le prime indagini puntano su un possibile legame tra le due vittime, che risultano essere madre e figlia. La pista investigativa si infittisce, alimentando speranze e interrogativi sulla tragedia che ha colpito questa famiglia, mentre si cerca di fare luce sulle cause di questa drammatica scoperta.

