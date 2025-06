La donna nel sacco e la bambina di sei mesi tutte le ipotesi dei macabri ritrovamenti

Un sabato pomeriggio a Villa Doria Pamphili si è trasformato in un incubo: tra rifiuti e folta vegetazione, due donne hanno trovato una bambina di sei mesi abbandonata, un ritrovamento che ha sconvolto l’intera comunità. Le ipotesi sui motivi di questa scoperta macabra sono molteplici e inquietanti, alimentando il mistero che avvolge questo triste episodio. Ecco cosa sappiamo finora.

– Un sabato pomeriggio che doveva essere come tanti altri, immerso nel verde rigoglioso di Villa Doria Pamphili, si è trasformato in un teatro di orrore e mistero. Tra i rifiuti e l’erba incolta, due donne hanno fatto una scoperta scioccante: una bambina di pochi mesi giaceva abbandonata, il suo piccolo corpo nudo riverso sulla terra, tra sacchetti e lattine. Erano circa le 16:30: non c’era traccia di sangue, ma ben visibili erano lividi su braccia e gambe. Quattro ore dopo, a poco distanza, un’altra scoperta: il cadavere di una donna, rinchiuso in un sacco nero. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - La donna nel sacco e la bambina di sei mesi, tutte le ipotesi dei macabri ritrovamenti

