La donna morta 3-4 giorni prima della bambina Attesa per autopsia e Dna

Un mistero avvolge le morti di una donna e della sua piccola di circa sei mesi a Villa Pamphili. La procura di Roma ha disposto l’autopsia per accertare cause e tempi dei decessi, mentre si cercano risposte su eventuali elementi nascosti dietro questa tragedia. Restiamo in attesa dei risultati che potrebbero fare luce su un caso ancora avvolto nel mistero, ponendo nuove domande sulla vera dinamica di questa tragica vicenda.

La procura della Repubblica di Roma ha disposto l'autopsia sui corpi della bimba di circa 6 mesi e della donna trovare morte ieri pomeriggio a Villa Pamphili. Il sostituto procuratore Antonio Verdi, nei quesiti peritali a cui dovrà rispondere il medico legale nominato, ha chiesto di stabilire innanzitutto la causa e l'orario dei due decessi. In attesa dell'esame autoptico, trapela che non ci sono segni evidenti di violenza sui corpi della donna, chiusa in un sacco nero e in avanzato stato di decomposizione, e della bambina di circa 6 mesi. Intanto gli investigatori della Squadra Mobile di Roma hanno acquisto le immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti intorno all'area del parco dove sono stati scoperti i corpi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La donna "morta 3-4 giorni prima" della bambina. Attesa per autopsia e Dna

