La donna chiusa in un sacco e la neonata gettate tra le piante | cosa sappiamo sul doppio giallo di Roma

Il caso scottante di Roma, con la donna rinchiusa in un sacco e la neonata abbandonata tra le piante, ha suscitato shock e interrogativi. Il PM Antonio Verdi, al centro delle indagini, sottolinea la complessità della situazione e l’incertezza sulle eventuali connessioni tra le vittime. Un episodio che mette in luce la fragilità e la crudeltà di un contesto ancora avvolto nel mistero. La verità si sta lentamente delineando, ma molte domande restano senza risposta.

"Si tratta di una situazione complicata, non si sa ancora se le due vittime siano collegate". La frase √® del pm Antonio Verdi che coordina le indagini sul caso che ha scosso Roma. Una neonata di sei mesi con¬†lesioni su braccia e gambe √® stata trovata morta¬†accanto a una siepe. A circa 300 metri. 🔗 Leggi su Today.it ¬© Today.it - La donna chiusa in un sacco e la neonata gettate tra le piante: cosa sappiamo sul doppio giallo di Roma

