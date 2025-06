La diplomazia cinese delle auto elettriche decolla grazie… alle navi cargo

dell’industria automobilistica, svelando una strategia diplomatica su larga scala. La diplomazia cinese delle auto elettriche si sta infatti affermando grazie a un alleato insospettabile: le navi cargo. Questo massiccio dispiegamento marittimo consente alla Cina di rafforzare la propria presenza globale e di aprire nuove rotte commerciali, portando i veicoli elettrici ovunque, anche oltre i confini convenzionali. Un fenomeno destinato a ridefinire gli equilibri del mercato mondiale.

L’espansione delle auto elettriche cinesi non sembra conoscere confini (ne abbiamo parlato qui ). I nuovi brand Made in China si diffondono a macchia d’olio toccando tanto le regioni più ricche del pianeta – che rispondono alla tendenza con dazi e chiusure – quanto i Paesi in via di sviluppo, dove invece gli Ev del Dragone sono accolti con piacere. Piccola avvertenza: parliamo di un fenomeno relativamente nuovo che trascende il mero ambito economico. Già, perché le auto ultra tecnologiche ma low cost sfornate dalle fabbriche d’oltre Muraglia non sono soltanto semplici prodotti inviati all’estero da grandi aziende – da Byd a Geely – desiderosi di incrementare i loro affari. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La diplomazia cinese delle auto elettriche decolla grazie… alle navi cargo

In questa notizia si parla di: Auto Elettriche Diplomazia Cinese

Pechino alza il tiro sulle auto elettriche e porta le batterie in Borsa - Pechino intensifica la competizione nel settore delle auto elettriche, puntando a rendere le batterie un asset fondamentale in borsa.

Migliori auto elettriche cinesi: quali sono secondo JD Power? - Quanto sono valide le auto elettriche cinesi secondo i proprietari? Ecco i difetti più frequenti e la classifica JD Power ... Riporta sicurauto.it

In Cina si compra un’auto elettrica a 7.500 euro ma un costruttore lancia l’allarme: “Così il settore non regge” - In Cina si può acquistare un'auto elettrica a circa 7.500 euro, ma la battaglia tra i costruttori crea tensioni e polemiche sul settore ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Dazi sulle auto elettriche cinesi, tutte le marche coinvolte - Introdotti nuovi dazi sulle auto elettriche cinesi ... A detta di Lin Jian, portavoce della diplomazia cinese, la mossa dell’Europa è una semplice scusa per imporre delle sovrattasse che ... Secondo msn.com