Un nuovo passo nella vocazione spirituale e nell’impegno pastorale della Diocesi di Milano: l’arcivescovo Mario Delpini ha ordinato 11 giovani sacerdoti e un religioso, rafforzando la missione cristiana tra i fedeli. La celebrazione, svoltasi nel maestoso Duomo il 7 giugno, ha visto la partecipazione di sette vescovi e numerosi presbiteri, testimoni di un momento di grande importanza spirituale. Scopriamo insieme i nomi di questi consacrati e il loro futuro all'insegna della fede.

L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha ordinato 11 nuovi sacerdoti della Diocesi, che (insieme a un religioso della Congregazione dei Figli di Maria Immacolata) hanno ricevuto il sacramento sabato 7 giugno nel corso della Messa concelebrata in Duomo da altri 7 vescovi e numerosi presbiteri. . 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - La Diocesi di Milano ha 11 nuovi preti: ecco i nomi

