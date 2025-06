La corrente si alza bloccati in mezzo al fiume | bimbi e genitori salvati dai Vigili del Fuoco

Un pomeriggio di svago che si è trasformato in un'emergenza, quando una semplice giornata in riva al fiume si è infiammata di tensione. La corrente improvvisamente si è alzata, lasciando famiglia e amici intrappolati su un isolotto e in grave pericolo. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, mettendo in salvo tutti. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante rispettare la natura e le sue insidie.

Un gioco innocente e un bagno per cercare refrigerio che ha rischiato di trasformarsi in una vera tragedia: quattro adulti e due bambini sono stati trascinati dalla corrente e poi sono rimasti bloccati su un isolotto, a causa del rapido innalzamento del livello dell'acqua. È successo nel. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - La corrente si alza, bloccati in mezzo al fiume: bimbi e genitori salvati dai Vigili del Fuoco

In questa notizia si parla di: Corrente Bloccati Alza Mezzo

Provano a guadare il Meduna con l'auto: la corrente è troppo forte e devono scendere. Ragazzi imprigionati su una lingua di terra in mezzo al fiume - SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PORDENONE) - Tre ragazzi bloccati ... corrente mentre, a bordo di un'autovettura, impegnavano il guado tra Vivaro e Rauscedo. I tre sono riusciti ad abbandonare il ... Si legge su ilgazzettino.it