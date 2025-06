La copertina del numero speciale di MillenniuM su Gaza distribuita al corteo In edicola dal 14

Durante la grande manifestazione di Roma per fermare il massacro dei palestinesi, è stata distribuita la copertina del numero speciale di MillenniuM dedicato a Gaza. Un gesto simbolico che sottolinea l'importanza di informare e sensibilizzare su questa crisi umanitaria. Il nuovo numero sarà in edicola dal 14 giugno, in libreria dal 20, aprendo uno specchio riflettente sulle tragedie che colpiscono Gaza e invitando tutti a restare informati e coinvolti.

