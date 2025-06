La Como turistica così turistica da negare il caffè al banco | l' esperienza di Giovanna scatena la polemica social

Una semplice richiesta di caffè si trasforma in un caso sociale a Como, grazie all’esperienza di Giovanna, che denuncia un atteggiamento scostante e poco accogliente nei bar locali. La sua storia, condivisa nel gruppo Facebook “Sei di Como se…”, ha acceso un vivace dibattito tra utenti indignati e stanchi di questa tendenza. Ma cosa rivela realmente questa vicenda sulla qualità dell’ospitalità nella nostra città?

Un semplice caffè negato al banco ha acceso un acceso dibattito sui social. È quanto raccontato da Giovanna in un post pubblicato nel gruppo Facebook "Sei di Como se.", dove ha denunciato un episodio che, a suo dire, sintetizza un malcostume sempre più diffuso nei bar e locali comaschi:

