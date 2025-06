La Collezione Panini cambia ’casa’ | Per le nostre Maserati storiche ora comincia una nuova era

La storica Collezione Umberto Panini trova una nuova casa, segnando l'inizio di una emozionante avventura. Dopo quasi 30 anni all’interno dell’azienda agricola Hombre, queste splendide vetture si trasferiscono a Marzaglia, presso un ex hangar dell’aeroporto di famiglia, ricco di storia e fascino. Qui, Matteo e Marco Panini custodiranno con passione queste gemme a quattro ruote, pronti a scrivere un nuovo capitolo per la leggenda.

Una nuova casa per la Collezione Umberto Panini: dopo essere stata custodita all'interno dell'azienda agricola Hombre per quasi 30 anni, la splendida e unica collezione si è trasferita ad una manciata di chilometri di distanza, da strada Corletto a Marzaglia. Qui Matteo e Marco Panini hanno voluto trasferire i loro gioielli a 4 ruote, presso un ex hangar dell'aeroporto di proprietà della famiglia e che una volta ospitava la scuola di alianti, peraltro la prima in Italia. La nuova sede, caratterizzata dal blu Maserati, è stata studiata per dare una forte identità alla collezione, che da multimarca ora sarà esclusivamente dedicata al Tridente.

