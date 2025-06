la città e le criticità a un anno dalle elezioni

la città, sostengono, necessita di un vero salto di qualità, di strategie innovative e di una visione condivisa per il futuro. Solo allora potrà finalmente affrontare le sfide che la attendono e tornare a brillare come merita.

Ad un anno dalle elezioni amministrative del 2024, il centrodestra pratese si dà appuntamento per fare il punto sullo stato della città e sull’impegno portato avanti. Appuntamento è per martedì 10 giugno alle 21 al Beste Hub in via Bologna 243. Secondo i consiglieri di centrodestra, "Prato ha bisogno di un’alternativa politica credibile e determinata, capace di dare risposte concrete alle tante criticità ancora irrisolte". La città, sostengono, "appare ferma, bloccata da una maggioranza che non ha saputo imprimere una direzione né una visione. In questo primo anno, l’opposizione ha cercato di svolgere il proprio ruolo in modo costruttivo, concentrandosi sui contenuti e avanzando proposte, spesso rimaste senza risposta". 🔗 Leggi su Lanazione.it