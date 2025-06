La carabiniera Greta Vitelli campionessa del mondo di karate

La carabiniera Greta Vitelli, campionessa mondiale di karate, incarna dedizione e determinazione. Nata a Narni, da 41 anni si dedica con passione alla sua doppia carriera: militare e atleta di successo. Arruolata nel 2008 e attualmente in servizio al nucleo carabinieri forestali di Bassano in Teverina, il 27 maggio ha raggiunto un traguardo straordinario, confermando come la disciplina e l'impegno possano portare ai più alti livelli di eccellenza.

È campionessa mondiale di karate la carabiniera Greta Vitelli. Nata a Narni, in provincia di Terni, 41 anni fa, nel 2008 si è arruolata nell'Arma e ora è in forza al nucleo carabinieri forestali di Bassano in Teverina. Appuntato scelto, è anche un'atleta. Anzi, una campionessa.

