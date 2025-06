La Calabria filo Gaza va contro il passato

La Calabria si risveglia tra polemiche e tensioni, segnando un netto contrasto con il passato. Alcuni sindaci, influenzati da una visione buonista, chiedono di interrompere i rapporti con Tel Aviv, alimentando le voci di un’interpretazione antisemita e pro-Palestina. Una posizione che rischia di dividere ulteriormente la regione e di mettere in discussione i valori di dialogo e convivenza. La sfida è capire come superare queste divisioni e promuovere un dibattito equilibrato.

La Calabria si sveglia antisemita e contro Israele, "colpa" di alcuni illuminati sindaci caduti nella trappola buonista di Gaza che chiedono "di interrompere qualsiasi rapporto con Tel Aviv".

