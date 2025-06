La Brescia sportiva tra gioie e dolori | il basket alla prima finale scudetto il calcio a rischio scomparsa

La Brescia sportiva vive un momento di emozioni contrastanti: l’entusiasmo per la storica finale di basket contro Virtus Bologna si scontra con il rischio di perdere il calcio, simbolo della città. Mentre le ambizioni del parquet alimentano speranze e gioie, l’ombra dell’incertezza calcistica incombe, minacciando un patrimonio sportivo ormai fragile. È un intreccio di passioni e paure che definisce questa fase unica, pronta a scrivere nuove pagine di storia per Brescia.

Il basket alle porte del paradiso, il calcio sull’orlo dell’inferno. Le due facce della Brescia sportiva, per una città da una parte ebbra di gioia e attesa mentre dall’altra è caria di amarezza e timori. L’apoteosi del basket. La Pallacanestro Brescia, sponsorizzata Germani, si appresta ad affrontare la prima finale scudetto della sua storia, contro una nobilissima quale la Virtus Bologna. La serie, al meglio della 5 partire, scatterà giovedì 12 giugno in Emilia. Un risultato storico quello del club guidato dalla presidentessa Graziella Bagaglio, divenuto negli anni un punto di riferimento del panorama cestistico nazionale e un modello virtuoso di gestione societaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Brescia sportiva tra gioie e dolori: il basket alla prima finale scudetto, il calcio a rischio scomparsa

