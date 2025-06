La bimba di 6 mesi trovata morta e il corpo di una donna in un sacco nero Il mistero di Villa Pamphili | i sospetti sull’assassino e la donna vista disperata

Il mistero avvolge Villa Pamphili: la tragica scoperta di una bambina di 6 mesi e di una donna in un sacco nero ha sconvolto Roma. Gli investigatori cercano disperatamente tracce tra le persone scomparse, sperando di fare luce sull'identità delle vittime e sul colpevole. La donna vista disperata potrebbe essere la chiave per svelare questo enigma inquietante, ma molte domande rimangono senza risposta.

Dall'elenco delle persone scomparsa, gli investigatori sperano di trovare una prima traccia concreta sull'identità della donna e della bambina di sei mesi trovate morte a Villa Pamphili a Roma, ieri pomeriggio. Erano le 16.30 circa quando due donne hanno scoperto il corpo della bambina. Poche ore dopo, a un centinaio di metri di distanza sotto una fila di oleandri c'era il corpo di una donna in un sacco nero, in avanzato stato di decomposizione. Il nuovo sopralluogo. Questa mattina 8 giugno c'è stato un nuovo sopralluogo degli inquirenti sul luogo in cui sono stati trovati i due corpi. Le indagini della polizia si avvalgono per ora delle diverse testimonianze di chi ieri si trovava nel parco, tra una partita di pallavolo in famiglia e una passeggiata in un assolato sabato pomeriggio.