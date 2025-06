La bimba di 6 mesi e la donna nel sacco a Villa Pamphili | il caso dei due cadaveri senza identità nel parco di Roma

Nel cuore di Villa Pamphili, un parco romano affollato di famiglie e sportivi, si scatenano immediatamente le forze dell'ordine dopo l'allarme per due cadaveri senza identità. Tra gli alberi e i prati, il dramma si svela: una bambina di appena sei mesi e un’altra donna trovate senza vita. Un caso che scuote la capitale e invita a riflettere sulla fragilità della vita e sulle ombre che si celano tra il verde.

Il primo allarme scatta nel primo pomeriggio, mentre nel parco in tanti fanno jogging, giocano a pallavolo o prendono il sole distesi sui prati. "C'è il corpo di una bambina, correte". Ma la piccola è già morta, non c'è nulla da fare per i soccorritori che arrivano in via Vittoria Nenni, dentro Villa Pamphili a Roma. Ha sei mesi, forse poco più e un segno da trauma su un braccio. Sul posto arriva la Squadra Mobile della polizia, il pubblico ministero Antonio Verdi, la Scientifica. Scattano le indagini. Il grande parco viene sconvolto dal ritrovamento. È, purtroppo, solo l'inizio. Mentre i rilievi sono ancora in corso, una ragazza si avvicina agli agenti: "Venite, c'è il cadavere di una donna".